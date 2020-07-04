"تعبني وهو عايش وحبسني لما مات".. تفاصيل اعتراف قاتلة زوجها بالبساتين

"كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".. بهذه الكلمات اعترفت سيدة ثلاثينية أمام المباحث، بقتل زوجها داخل منزل الزوجية في البساتين.

وأضافت المتهمة، أنها نفذت الجريمة بالمصادفة ليلة ارتكاب الجريمة، بغرز زجاجة فى صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدة للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى.

وعقب انتهاء المتهمة من اعترافاتها أمام قاضي المعارضات، قرر تجديد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا من الأهالى، بوجود شخص متوفى بعقار فى شارع شوقي عبدالمنعم تقسيم اللاسلكي دائرة القسم، بالانتقال والفحص، تم العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم.

وبسؤال إحدى شهود العيان، أيدت خادمتها الإثيوبية الجنسية 30 سنة ومقيمة بذات العنوان، أيضا صديقهما ضابط متقاعد أقوال الزوجة، بسبب خلافاتهما المستمرة.