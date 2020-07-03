حسام حداد يعلن شفاءه من كورونا: فترة صعبة وعدت

أعلن الإعلامي حسام حداد، المذيع بقناة الحياة، شفاءه التام من فيروس كورونا، بعد أن أصيب به في شهر يونيو الماضي.

وكتب "حداد"، عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "الحمد لله، أخيراً أثبتت الفحوصات شفائي التام من ڤيروس كورونا، بعد أكثر من 30 يوماً قضيتهم في العزل المنزلي".

وتابع: "فترة من أصعب فترات حياتي على المستويين النفسي والجسدي، أود أن أشكر كل من وقف بجانبي فرداً فرداً، وبالتأكيد الشكر موصول لكل من حاول الاطمئنان على حالتي الصحية بالاتصال أو بالرسائل واعتذر عن عدم الرد على الجميع".

واستطرد: "بالرغم من صعوبة هذه الفترة إلا أنها لم تكن لتمر أبداً دون هذا الكم الهائل من الحب والود الذين غمرتموني بهما جميعاً في تلك الفترة، موعدنا قريب جداً إن شاء الله على شاشة قناة الحياة وبرنامج الحياة اليوم تسلموا وتعيشوا".