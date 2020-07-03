جورج وسوف يطوي صفحة خلافاته مع "روتانا" بحفل لايف

بعد سنوات من الدعاوى القضائية، أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات إنهاء خلافاتها مع الفنان السوري جورج وسوف، بعدما أعلنت عن حفل لايف يوم الخميس المقبل لـ"سلطان الطرب" عبر منصة شاهد.

كان سالم الهندي رئيس الشركة التنفيذي، قال في تصريحات تلفزيونية قبل عدة أيام، إن هناك مفاجآت جديدة للشركة مع جورج وسوف، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

يشار إلى أن أزمة اندلعت بين المطرب جورج وسوف وشركة روتانا عام 2009، بسبب بعض مدراء الشركة الخليجية الذين تعنتوا معه، إثر تصريحاته في برنامج "عائشة"، وبعدها قرر كلا منهم مقاضاة الآخر.

يذكر أن الشائعات رافقت جورج وسوف خلال الفترة الماضية، عبر السوشيال ميديا، كان آخرها إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ورد الفنان السوري على شائعة إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم، أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جداً، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهقنا".