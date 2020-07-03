الحزب الحاكم في اليابان ينوي طلب إلغاء زيارة الرئيس الصيني

صرح مشرعون من الحزب الحاكم الياباني، اليوم، بأنهم من المقرر أن يحثوا الحكومة على إلغاء زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج للبلاد على خلفية المخاوف من حملة بكين الصارمة ضد المعارضين في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي الجديد.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن أعضاء بارزين في لجنتي الشئون الخارجية بالحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني وضعو مسودة قرار يشجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي وأدى إلى عمليات اعتقال سريعة.

وأوضح القرار أنه "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونراقب، وأننا نعرب عن إدانتنا القوية للقانون"، مضيفًا "لا يسعنا إلا أن نشك في ما إذا كان سيتم احترام القيم الأساسية مثل الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج".

من جانبها، علقت الصين على الفور على قرار الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني بالقول إن "مشرعي الحزب اعتادوا منذ فترة طويلة على إبداء ملاحظات غير مسؤولة حول الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

كان من المقرر أن تتم زيارة شي والتي ستشمل قمة مع آبي وكذلك لقاء مع الإمبراطور ناروهيتو ومأدبة في القصر الإمبراطوري هذا الربيع ولكن تم تأجيلها بسبب وباء كورونا.