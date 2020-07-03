تحقيقات سب طفل سوداني: المتهمان صورا الواقعة لتحقيق مشاهدات عالية

قالت النيابة العامة، في بيان لها، إن شابين اعتديا على طفل سوداني في القاهرة نسب لهما اتهامات تتعلق بتوجيه عبارات للمجني عليه تخدش شرفه واعتباره.

وأضافت النيابة التي قررت حبس المتهمين احتياطيا أن المجني عليه قال في التحقيقات إن المتهمين اعتديا عليه أثناء مروره في الشارع بأن رشقه أحدهما بحجر بينما كان الآخر يصوره بهاتفه المحمول، ولما حاول حماية نفسه بدفع اعتدائهما عنه سبَّه أحدهما بعبارات تحطُّ من قدره لاختلاف لونه وجنسيته، ثم استكملا اعتداءهما عليه حتى فرَّ منهما هربًا تاركًا حقيبته وما بها من متعلقات فاستوليا عليها.

وبعد القبض على المتهمين اعترفا في التحقيقات باعتيادهما تصوير بعض المقاطع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا وراء الربح من زيادة نسب المشاهدة لتلك المقاطع، واتفاقهما على ارتكاب الواقعة وتصويرها تحقيقًا لذات الغرض، منكرَيْن سرقتهما المجني عليه.

يذكر أن مقطعا مصورا للواقعة لقي تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ومطالبات للنيابة بالتحقيق فيه وبدأت النيابة تحقيقاتها وألقي القبض على المتهمين وتقرر حبسهما على ذمة التحقيقات.