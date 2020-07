بدء العد التنازلي لانتخابات الشيوخ على 200 مقعد للفردي والقائمة

بدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الساعات القليلة القادمة الجدول الزمني لإجراء انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان بعد عودتها للحياة بموجب التعديلات الدستورية.

ويتشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويمثل بالنظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضو بكل منه، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ووفقا للقانون تقسم دوائر مجلس الشيوخ، بواقع (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويتعين على من يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن تتوافر فيه الشروط التالية:

- أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأيا من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

- يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.

ونظم قانون مجلس الشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية التي ستجري عليها الانتخابات النيابية خلال الفترة المقبلة، وبموجب القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية تقسم الدوائر الانتخابية إلى 200 مقعد من أصل 300 مقعد هم أعضاء مجلس الشيوخ، وتجرى الانتخابات على 100 مقعد للقوائم الانتخابية، بواقع 4 قوائم، وتتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.

ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

وتجرى الانتخابات على 100 مقعد للفردي بواقع 27 دائرة على النحو التالي:

دائرة محافظة القاهرة: عدد المقاعد 10

دائرة محافظة القليوبية: عدد المقاعد 6

دائرة محافظة الدقهلية: عدد المقاعد 6

دائرة محافظة المنوفية: عدد المقاعد 4

دائرة محافظة الغربية: عدد المقاعد 5

دائرة محافظة كفر الشيخ: عدد المقاعد 3

دائرة محافظة الجيزة: عدد المقاعد 8

دائرة محافظة الفيوم: عدد المقاعد 3

دائرة محافظة بني سويف: عدد المقاعد 3

دائرة محافظة المنيا: عدد المقاعد 5

دائرة محافظة أسيوط: عدد المقاعد 4

دائرة محافظة الوادي الجديد: عدد المقاعد 1

دائرة محافظة سوهاج: عدد المقاعد 5

دائرة محافظة قنا: عدد المقاعد 3

دائرة محافظة الأقصر: عدد المقاعد 2

دائرة محافظة أسوان: عدد المقاعد 2

دائرة محافظة البحر الأحمر: عدد المقاعد 1

دائرة محافظة الشرقية : عدد المقاعد 7

دائرة محافظة دمياط : عدد المقاعد 2

دائرة محافظة بورسعيد : عدد المقاعد 1

دائرة محافظة الإسماعلية : عدد المقاعد 1

دائرة محافظة السويس : عدد المقاعد 1

دائرة محافظة شمال سيناء : عدد المقاعد 1

دائرة محافظة جنوب سيناء : عدد المقاعد 1

دائرة محافظة الاسكندرية : عدد المقاعد 7

دائرة محافظة البحيرة : عدد المقاعد 7

دائرة محافظة مرسي مطروح : عدد المقاعد 1

