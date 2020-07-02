"تشريعية النواب": سيكون لدينا غرفة ثانية للبرلمان في نهاية سبتمبر

قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية اليوم، تصب في إطار التعديلات الدستورية، التي أقرها الشعب المصري في إبريل 2019، وتعد ثمرة من ثمار الاستقرار والأمن للشعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف "الطماوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن قانون مجلس الشيوخ، تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، بعد جلسات مطولة، وحوار مجتمعي مطول، من القوى السياسية والأحزاب والشخصيات السياسية، وفي النهاية اتفقوا على هذا القانون، الذي صدق عليه الرئيس، لتحقيق طموحات القوى السياسية.

وأوضح أنه من المنتظر أن يكون مجلس الشيوخ مجلسا للحكماء والعلماء وأصحاب المهارات والكفاءات الخاصة، والذين سيكون لهم اختصاصات وفقا للقانون والدستور، متوقعا إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، قراراتها بشأن المجلس، لا سيما فتح باب الترشيح، ومواعيد الاعتراضات والطعون، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والقوائم وموعد التصويت، مؤكدا أنه قبل نهاية سبتمبر، سيكون لدينا الغرفة الثانية للبرلمان.