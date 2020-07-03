مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح ينعى الفنان محمود جمعة

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ببالغ الحزن والأسى الفنان محمود جمعة الذي قدم مسيرة فنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع.

وتقدمت إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان .

قدم جمعة خلال مشواره الفني عددا من الأعمال المهامة مع كبار المخرجين والفنانين، مثل مشاركته في "قبيل، زلزال، لمس أكتاف، طايع وممالك النار".

وخلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، قال الفنان محمود جمعة إنه من مواليد مدينة بنها وبعد إنهائه فترة دراسته، التحق بالجيش وشارك في حرب 1973 وجرى تعيينه في النيابة وهو في فترة التجنيد.

وعن بدايته الفنية، أشار إلى أنه كان من ضمن مؤسسي فرقة مسرحية تابعة للثقافة الجماهيرية، لافتا إلى أنه كان عاشقا للتمثيل والشعر، وقدم مع الفرقة مسرحية "المحاكمة" للكاتب يسري الجندي ومن إخراج عباس أحمد في عدد من المحافظات، وبعد ذلك ترك عمله في النيابة ليجري انتدابة للعمل في وزارة الثقافة.