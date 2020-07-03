بالصور.. لحظة خروج جثمان الفنان محمود جمعة من مستشفى جامعة بنها

بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنان محمود جمعة الذي خرج من مستشفى بنها الجامعي.

وشهدت الجنازة حضور أسرة الفنان الراحل وأصدقائه ومحبيه وعدد من الشخصيات العامة من بينهم الشاعر فؤاد مرسي، مدير عام الثقافة السابق بالقليوبية، والمخرج محمد الغباشي، والكابتن محمد بهاء بالنادى الأهلي، وعصام مرسي، عضو الفرقة القومية بالقليوبية وحلمي عبد الشافي مدير شركة إنتاج فني وعضو المجلس الاستشاري الأسبق لمحافظة القليوبية.

وتوفي الفنان الراحل بالعناية المركزة داخل مستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته اليوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.