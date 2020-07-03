الأوقاف: لا مخالفات في ظهر الجمعة اليوم والمساجد مغلقة

أكدت وزارة الأوقاف أنه لم يتم رصد مخالفات تتعلق بصلاة الجمعة، مشيرة إلى أن المساجد كانت مغلقة، وتولت الوزارة متابعة أعمال التعقيم والنظافة.

ونشرت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، صورا لمتابعة وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، لعمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل، التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع متابعة عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

وناشدت وزارة الأوقاف عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى الوصول إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.

ونوهت إلى أنه من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة رغم عنها غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أو في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.