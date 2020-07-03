"دعم مصر": نبحث مقترحات النواب بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

يبحث ائتلاف "دعم مصر"، المقترحات المقدمة من نوابه، حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال أيام.

وقال أحمد السجينى، أمين عام الائتلاف، لـ"الوطن"، إن المقترحات سيتم مراجعتها وعرضها على الخبراء والمختصين، فى ظل احتمالية تقدم الائتلاف بمشروع متكامل، لتقسيم الدوائر إلى مجلس النواب، يحقق تكافؤ الفرص لجميع القوى السياسية.

واستطرد قائلا: "رأيي الشخصى هو إتاحة الفرصة أمام الحكومة، ممثلة فى الهيئة الوطنية للانتخابات، وائتلاف دعم مصر، وأحد الأحزاب السياسية الأخرى تحت قبة البرلمان، وغير الممثلة داخل الائتلاف، بتقديم مشروعات قوانين لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب".

ولفتا إلى أن الائتلاف منذ بداية تقديمه لمشروعات قوانين الانتخابات، التى تم الموافقة عليها نهائيا، وأقرها رئيس الجمهورية، كان لديه حساسية من تقديم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، باعتبارنا طرف فى هذه المعادلة.

وشدد "السجينى"، على أنه حال تقديم الائتلاف لمشروع قانون الدوائر الانتخابية، سيراعى فيه إعداده بواسطة مجموعة من المتخصصين وخبراء تقسيم الدوائر.