إزالة الدراجات النارية التي تحتل الأرصفة المخصصة للمواطنين بالدقي

شنت أجهزة حي الدقي حملة مكبرة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للاستجابة الفورية لطلبات المواطنين برفع الإشغالات والتعديات باحتجاز أماكن لانتظار السيارات بدون تصريح والإشغالات التي أمام المحال التجارية ورفع الدرجات النارية التي تحتل الأرصفة المخصصه للمواطنين.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، إنه يتم تطهير وتعقيم الشوارع لمواجهة فيروس كورونا يوميا صباحا ومساء مع توعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس مع المحافظة على مجموعة العمل بارتداء التجهيزات الوقائية بهدف الحفاظ على صحتهم وإرسال رسالة للمواطنين عن أهمية الالتزام بهذه الإجراءات من أجل الحفاظ على الصحة العامة.