ضبط لصوص الدراجات النارية في بني سويف

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف، من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية.

وكانت تعددت بلاغات سرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة بني سويف، من أمام منازل أصحابها ومقار أعمالهم.

وشكل العميد محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث بإشراف العميد طارق عيسى رئيس المباحث الجنائية، ضم العقيد مازن سعيد مفتش المباحث والمقدم إبراهيم صفوت رئيس مباحث بندر بني سويف، وبمعاونة النقيب مصطفى صلاح يونس معاون مباحث القسم.

وتبين من فحص الكاميرات بمعاونة مباحث مركز شرطة الواسطى، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من : ع. م. أ.، 17 سنة، وم. ج. ع، 20 سنة، وم. ع. ش 18 عاما، عاطلين، ومقيمين جميعا مركز الواسطى شمال المحافظة.

وضبط بحوزة المتهمين 4 دراجات بخارية ماركات مختلفة، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أدلوا باعترافات تفصيلية.