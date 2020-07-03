يضم خيرت والكينج.."الثقافة" تستأنف نشاطها بـ40 حفلا في مسارح الأوبرا  

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، برنامج استئناف النشاط الفني لدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر، الذي يتضمن 40 حفلا فنيا متنوعا في المسارح المفتوحة والتي تقرر إنشاؤها والعمل بها خلال فترة الصيف بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

ويشارك في البرنامج كوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي منهم محمد منير والموسيقار عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، اوركسترا القاهرة السيمفوني، رائد موسيقى الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار إجباري، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشني - الشيخ إيهاب يونس، بغدادي بيج باند، فرسان الشرق للتراث ( عرض ريا وسكينة )، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحي الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد إلى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الديني - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، إن فعاليات استئناف الحفلات تنطلق في الثامنة مساء الخميس 9 يوليو على مسرح النافورة الخارجي بسهرة طربية يشارك فيها نجوم فرق الموسيقى العربية مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزي الذي يشارك لأول مرة وبقيادة الدكتور مصطفى حلمي وإشراف فني للفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية.

وأضاف أن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية " يستقبل جمهوره في مدينة الثغر بحفل يقام الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو إيهاب عبد الغفار، ويضم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها "يا إسكندراني -3 سلامات - زي الهوا أداء ياسر سعيد ، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق ، إسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبي يا غايبين أداء محمد الخولي، شط إسكندرية – أن راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندى غالب، ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين في أداء أغنية "عمار يا إسكندرية".

كما سيجري تقيم سلسة وهابيات التي تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث يقام حفل على المسرح المكشوف في الثامنة مساء الأحد 12 يوليو. الحفل يضم مجموعة من روائع ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ومشاركة المطربين إيمان عبد الغني، آيات فاروق، أحمد عصام وأحمد نافع.

وأشار صابر إلى أن حجز الحفلات متاح إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لدار الأوبرا، مشيرًا إلى جاهزية الأوبرا لاستقبال ضيوفها من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين والتي تتمثل في استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح، دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة، مسافات التباعد بين الحضور ، تطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية إلى جانب توزيع مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل.