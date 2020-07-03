عبدالمنعم سعيد: كان لدي يقين كامل أن مصر لن تدخل النفق المظلم

قال الكاتب والمفكر السياسي، الدكتور عبد المنعم سعيد، إنه كان لديه يقين كامل بأن مصر لن تدخل نفقا مظلما لأن كان واضح من 21 يونيو 2013 أن الوعد والوعيد بدأ وأن الموجودين في ميدان رابعة العدوية "مكنوش بيتفسحوا وبيعلنوا تهديدات واضحة وفجة صوت وصورة بتدخل أمريكا بأشكال مختلفة وارتفع وجه فاشي بالغ الدموية".

وأضاف "سعيد" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة DMC، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن 3 يوليو 2013 تم وضع الأساس للدولة المدنية والمتقدمة، لافتا إلى أن جميع أطياف الشعب المصري تكاتفوا للإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية ولاسيما الإخوة الأقباط أو المرأة.

وأشار إلى أن مشروعات التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حدثت في النوع والكيفية، حيث كان في الماضي هناك مشكلة في إدارة الفقر بمصر "كنا بنعمل الأشياء محدودة، كنا بنعمل مدن لا نراعي فيها الفنون أو الفخامة مثل 15 مايو ولكن يتم بناء حاليا مدن تليق بالقرن الـ 21 مدن فيها جامعات متقدمة وأماكن بحث للمتقدمة ومساجد وكنائس"، مؤكدا أن القضية ليست إدارة الفقر ولكن تخريج الفقراء من فقرهم.