كاتب إماراتي: ثورة 30 يونيو انتصار عربي

قال الكاتب الصحفي الإماراتي عبد الله المطوع، إن ثورة 30 يونيو تعد انتصارا عربيا على المخطط الإرهابي لتفتيت المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يوجد مخططات عربية لتقسيم المنطقة ولكن في المقابل كانت هناك قوة عظيمة تقودها أيضا قوة عربية مثل الإمارات والسعودية ساندت مصر في الانتصار على قوى الإرهاب.

وأضاف "المطوع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة extra news، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن ملحمة 30 يونيو خرج فيها الملايين من شرفاء مصر للتصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية والتي يوما بعد يوم يتكشف حقيقتها ودورها على مدار عشرات السنوات في زعزعة واستقرار أمن المنطقة.

وأشار إلى أن القوة الشعبية بقيادة القوات المسلحة التي ساندت أبناء الشعب المصري لها دور حقيقي وتاريخي عظيم يشار إليه بالبنان في المرحلة الحرجة، لافتا إلى أن المخططات الأجنبية والإرهابية كانت ترغب في نشر الإرهاب.