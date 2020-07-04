خبير اقتصادي: الوضع قبل 30 يونيو لم يكن يدل على أي بشائر

قال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، إن قبل 30 يونيو، لم يكن الوضع الاقتصادي يدل على أي بشائر، حيث حظيت تلك الفترة، بتغير كبير في السياسة وأزمات كبرى، تعمقت في كل القطاعات، جاء أشهرها قطاع الغاز وطوابير العيش، كما وضعوا قوانين مقيدة للاستثمار: "مكنش هيبقي فيه روح، والحمد لله أن ربنا نجانا بعد ما خطفت مصر في عام في غلفة من المصريين".

وأضاف "بدره"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الاحتياطي النقدي، كان يصل لـ36 مليار دولار، وعندما تركوا السلطة، وصل الاحتياطي النقدي لـ9 مليارات دولار، بخلاف ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، موضحا أن السياحة خرجت من مصر بشكل كبير، وتم إهدار 14 مليار دولار، جراء خسارة تلك السياحة وزيارة السائحين لمصر.

وأكد أن القيادة السياسية الحالية، وصلت إلى مرحلة الإعجاز وليس الإنجاز في مختلف المجالات، مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45 مليار دولار، وحفر قناة السويس، بخلاف دخول عدد كبير من الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب في مصر: "المؤسسات الدولية في الخارج مش بتخش أي دولة غير لما يكون فيه استقرار تولدت من ثقة خرجت من رحم الأزمة، ورئيس الجمهورية، تولى سياسة حاكمة وفريدة من نوعها".

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي، لم يكن ليحدث إلا بدون وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما نجح أيضا في رفع الدعم بالكثير من القطاعات، وهو ما كان ضروريا، حتى يعود للمواطنين بالإيجاب فيما بعد: "بره بيتكلموا عننا أننا عالجنا فيروس سي، وعندنا إنجاز كبير جدا في الطرق والكباري، والناس بره بتتكلم عندنا، وبيسألوا أنتوا أزاي عملتوا ده".