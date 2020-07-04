محمد فتحي: جماعة الإخوان اعتبرت اتباعها أولى بالقيادة والثقة

قال محمد فتحي، كاتب صحفي والإعلامي، إن جماعة الإخوان لم تكن تعتمد على أهل الثقة والكفاءة، وكانوا دائما ما يعتبروا أن أهل الجماعة هم الأولى للقيادة، والظهور أمام المواطنين.

وأضاف "فتحي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الجماعة دائما ما تسعى إلى امتلاك وشراء المنابر الإعلامية، وهي لا تكل من فعل ذلك كما فعلته في فترة الخمسينيات وما قبلها، وحتى حاليا.

وأوضح أن ما كان يحدث في القنوات، هي أخونه حقيقية للوعي الجمعي المصري عبر منابر الإعلام المختلفة، وخلال الـ200 يوم الأولى من تولي الرئيس المعزول محمد مرسي المسؤولية، رفع أعضاء الجماعة أكثر من 24 قضية على صحفيين، وهي محاولات لإرهاب الصحفيين، واستمروا في تهديدهم ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي بشكل إرهابي وتحريضي، لإعلاميين بعينهم.

وأكد أنه قبل انتخاب مرسي رئيسا، اجتمع بعدد من الصحفيين والإعلاميين، وكل من تحدث عنه بشكل جيد تولى منصبا في المستقبل، ومن لم يفعل ذلك، تم التنكيل به فيما بعد، مشيرا إلى أن الإخوان لم يظلموا إعلاميا، لكنهم دخلوا لمعركة ليس لهم قبل بها، وما اتبع إعلاميا فيعهد الإخوان كان لصالح الجماعة، وكل محاولاتهم لتزيف وعي المصريين، كان يقابلها في الجهة الأخرى رصد الحقيقة التي خبأتها الجماعة كثيرا، وحاليا يقوموا بالتحريض، واستئجار الصفحات الإلكترونية النائمة.