ممنوع المشروبات.. تفاصيل انطلاق رحلات مصر للطيران الدولية

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه جرى تسيير 14 رحلة طيران اليوم، ومن المفترض عدد المقاصد التي سيعُاد تشغيلها 29 مقصد، لافتا إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتعليمات الاتحاد الدولي للطيران "إياتا"، ومنظمة الصحة العالمية، للمحافظة على صحة الركاب، بدء من دخولهم لصالة السفر وحتى مقصدهم.

وأضاف "زكريا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الإجراءات تتضمن قياس درجة حرارة الركاب بالمطار، وفي حالة ارتفعت حرارة أحد الركاب بأكثر من 38 درجة مئوية يمنع من السفر، وترك مسافات آمنة بين المسافرين أثناء إجراءات السفر جميعها.

وأشار إلى أن جميع الصالات مزودة بأدوات معقمة، ويتم التقليل من التعامل المباشر مع الموظفين، كما يتم تعقيم الطائرات قبل وبعد كل رحلة ومجهزة الطائرات بفلاتر من نوع خاص لمنع الجراثيم والميكروبات، كما يتم إلزام الراكب بارتداء الكمامة بمجرد وصوله للمطار.

وأكد أن وجبات الطائرة يتم تغليفها، وموضوعة بطريقة معينة ومعقمة، ويمنع توزيع المشروبات الساخنة أو جرائد أو مجلات أو مواد مطبوعة، لتقنين التلامس باليد أو التعامل البشري بقدر الإمكان، مشددا أن أسعار التذاكر كما هي بل وهناك عرض ابتداء من 15 يوليو بتخفيض 20% وهذا العرض ساري لـ31 أغسطس.