"مصر للطيران": 20% تخفيض على أسعار التذاكر بداية من 15 يوليو المقبل

قال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه يتم توزيع أدوات وقائية على الركاب، كما أن الركاب ملتزمون بارتداء الكمامة طوال الرحلات، مؤكدًا أن أسعار التذاكر كما هي، وسيكون هناك تخفيضا 20% على أسعار التذاكر من بداية 15 يوليو المقبل.

ولفت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على "الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، إلى أنه يتم تعقيم الطائرات قبل كل الرحلة، وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات والكمامات للركاب لاستعمالها أثناء الرحلات، كما يتم ترك صفين خاليين في آخر الطائرة لأي راكب لا يستطيغ ارتداء الكمامة لفترة طويلة ".

وقال إن تركيا أجلت استقبال الرحلات حتى أول أغسطس المقبل، مؤكدا: "لا نستقبل الرحلات مع أي دولة لا تستقبل الرحلات من مصر".