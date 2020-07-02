"مصر للطيران" تسير 4 رحلات لنيويورك وباريس ولندن وميلانو

غادر مطار القاهرة، اليوم الخميس، 4 رحلات دولية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران تقل على متنها 727 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار إن أسطول مصر للطيران سير اليوم 4 رحلات دولية إلى كل من نيويورك وباريس ولندن وميلانو.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد شهد أمس الثلاثاء عودة حركة الطيران لمصر بعد تعليق دام منذ مارس الماضي وتفقد حالة الركاب واطمأن على كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، وكان قد أعلن سابقا عن عودة نحو 77 ألف مصري كانوا عالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 415 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن.