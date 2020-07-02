"مصر للطيران" تُسير 3 رحلات أسبوعية للبحرين وواحدة لقبرص

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من البحرين ولارناكا، بمعدل 3 رحلات أسبوعية اعتبارًا من اليوم، وذلك أيام الخميس والسبت والثلاثاء من كل أسبوع، وتزيد إلى خمس رحلات أسبوعية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية.

وطرحت الشركة تخفيض 25% على رحلاتها إلى البحرين مع شراء التذاكر حتى 10 يوليو والسفر حتى 31 يوليو 2020، وإلى لارناكا "قبرص" بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم جمعة اعتبارًا من 10 يوليو 2020.

يذكر أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.