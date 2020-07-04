فودة: شرم الشيخ من أقل 4 مدن إصابة بكورونا حول العالم.. وبوادر طيبة لعودة السياحة

أكد الواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ وصل إليها 450 سائحا أجنبيا حتى الأن، منذ فتح السياحة.

وقال فودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن هذه تعتبر بوادر طيبة لعودة السياحة، مشيدًا بموقف أوكرانيا وبيلا روسيا ووقوفهما بجوار مصر، مشيرًا إلى أنهم يسعوا لجلب السياحة من الدول الكبرى إيطاليا وألمانيا وانجلترا، مؤكدًا أنه لا توجد مؤشرات من هذه الدول حتى الآن.

وأوضح فودة: "محتاجين شغل كتير ومش هنقول مستنيين الطيارات اللي جاية ونفرح بيها، انا قابلت 10 من منظمين الرحلات دي في مكتبي، عشان أعرف اللي بيدور في ذهنهم، وبيدور في ذهنهم معلومات مغلوطة".

وأضاف: "عندهم معلومات إن اللي هييجي هنا، هيقعد 14 يوم بعد ما ترجع"، مشددًا على خطأ ذلك، مشيرًا إلى أنه تواصل مع سفير مصر في أوكرانيا، للتأكيد على أن مدينة شرم الشيخ، من أقل 4 مدن في العالم للإصابة بكورونا.

وأكد فودة، أنهم استغلوا فترة توقف السياحة بسبب فيروس كورونا، وقاموا بتجديد شرم الشيخ بالكامل، مشيرًا إلى أن التطوير وصل لمدينة الطور، لافتًا إلى أنهم يعملوا 24 ساعة، "وبنحزن وبنتضايق لما نلاقي الحصيلة 450 سائح".