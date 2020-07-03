نائب محافظ جنوب سيناء تتابع مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة بالمدن

تفقدت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مدن المحافظة التسع لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة 2020-2021 بمدن خليج العقبة دهب ونويبع وطابا وجري تحديد أهم المشروعات المستهدفة في الخطة القادمة.

وجاءت المشروعات الجديدة لتشمل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي وتنفيذ المخطط العمراني لكل المدن والقرى بعد الموافقة عليه.

وناقشت اللجنة التي ترأستها نائبة المحافظ واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات ومديري إدارات الديوان العام خطط المدن، في خليج العقبة.

وكشفت المهندسة إيناس سمير عن أهم المشروعات التي سوف تنفذ خلال الخطة الاستثمارية الجديدة وأبرزها تطوير شبكات الطرق وتوسيعها، وإنارة الشوارع ورفع كفاءة بعض المنشآت إلى جانب أعمال الصيانة الدورية.

والتقت نائبة المحافظ بمشايخ وعواقل قرية أبوصويرة التابعة لمدينة رأس سدر بحضور على حمادة رئيس المدينة وناقشت المخطط العمراني الحديد للمنطقة.

وكشف علي حمادة رئيس المدينة، أن المخطط يشمل توسعة الشوارع وتقسيمها وإعادة توصيل المرافق والخدمات لكل منطقة بالقرية وإزالة أي تعديات علي الشوارع وممتلكات الدولة، بهدف تطوير القرية.