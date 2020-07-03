محافظ جنوب سيناء: 98 فندقا ومنشأة سياحية حصلوا على موافقة تشغيل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن 98 فندقًا على مستوى المحافظة تقدموا بطلبات للتشغيل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "فودة" لـ"الوطن"، أن مديرية الصحة بجنوب سيناء بالتنسيق مع غرفة السياحة ومجالس المدن تقوم بالإشراف ومتابعة التوصيات الخاصة لحماية السياحة من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال إن بعض فنادق المحافظة في شرم الشيخ ونويبع وطابا عملت خلال فترة عيد الفطر المبارك، طبقًا لتوجيهات وزارتي الصحة والسياحة، مشيرًا إلى أنه عدد كبير من الفنادق حصلت على رخصة التشغيل الجديدة، واستقبلت شرم الشيخ أول رحلتين سياحيتين الأولي من اوكرانيا والثانية من بيلا روسيا.

وأكد اللواء خالد فودة، أن السياحة ستعود مرة أخرى إلى شرم الشيخ، مع الحفاظ على سلامة السائحين والعاملين في القطاع السياحي، محذرًا من مخالفة شروط التشغيل الخاصة بالتعقيم وعدد النزلاء والمطاعم، حيث ستتعرض المنشأة للغلق حال مخالفة التعليمات.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرت الموافقة على تشغيل بعض اليخوت السياحية الكبيرة، وعدد من مراكز الغوص بعد استيفاء الشروط المطلوبة والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وأوضح "رخا"، أن إجمالي اليخوت التي صدرت لها رخصة التشغيل ٤ إلى جانب ٤ مراكز غوص في شرم الشيخ، وهي "يخت سفاري سنفرو لف، يخت سفاري سنفرو تارجت، يخت سفاري كينج سنفرو ٦ ويخت سفاري دنيا"، أما مراكز الغوص فهي "مركز غوص سينا بلوز، مركز أنشطة بحرية سينا بلوز، مركز غوص دايفنج ديسكفري ومركز غوص جولد ستارز".

وأكد أن هناك لجان للمرور على جميع الفنادق والمنشآت السياحية، وكل من حصل على رخصة تشغيل للتأكد من تطبيق الاشتراطات.