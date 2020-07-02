محافظ جنوب سيناء يتابع الإجراءات الاحترازية بأحد مطاعم رأس سدر

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، بأحد مطاعم رأس سدر، خلال جولته التفقدية بالمدينة، لافتتاح بعض المشروعات الخدمية في ذكرى ثورة 30 يونيه.

ورافقه المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية ومشايخ وعواقل المدينة.

وتناول المحافظ، وجبة الإفطار مع مشايخ وعواقل رأس سدر، في إطار حرصه على اللقاء معهم في جميع جولاته الميدانية.

واستمع المحافظ، لبعض مشاكلهم ومقترحاتهم، بشأن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة، مؤكدا حرصه الدائم على هذا التقليد، والتواصل مع أهالينا من بدو جنوب سيناء، من أجل مواصلة مسيرة التنمية.

وتلقى المحافظ، الشكر والترحيب من المشايخ والعواقل ومواطني المدينة، لحزمة المشروعات الخدمية والتنموية، التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين على أرض المحافظة، خاصة مدينة رأس سدر.