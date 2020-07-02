محافظ جنوب سيناء ومدير الأمن يتفقدان لجنة امتحانات ثانوي عامة برأس سدر

انطلقت امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء، صباح اليوم الخميس، حيث يؤدي الطلاب امتحانات مواد الاحياء والاستاتيكا والفلسفة وسط إجراءات أمنية مشددة، وشهدت مدرسة السادات الثانوية العامة المشتركة توافد الطلاب قبل انطلاق الامتحانات بساعة على الأقل وقام مسؤولي اللجنة بتعقيم كل الطلاب عن طريق بوابات التعقيم وتوزيع الكحول والكمامات.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمد خريصة مدير الأمن بزيارة لمدرسة السادات الثانوية برأس سدر للاطمئنان على الطلاب ومدى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، وأشاد المحافظ بتطبيق كل قواعد التعقيم داخل اللجان وقال إنه لابد أن يقوم مسؤولي اللجان بالمرور على كل لجنة وتوفير المياه للطلاب.

وأكد أن الطلاب في جنوب سيناء يقومون بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس كورونا، مؤكد أنه تفقد مدرسة في شرم الشيخ الأسبوع الماضي واطمئن على الطلاب ومستوى الامتحانات، وقدم الشكر لمديرية التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية عن كثب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.