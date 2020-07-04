محافظ البحر الأحمر: سياح ألمان وصلوا الغردقة عن طريق سويسرا

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على عودة السياحة قائلًا: "بدأت تندع زي ما بيقولوا".

وقال فودة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الغردقة تستقبل السبت 5 رحلات "3 أوكرانيا و1 سويسرا و1 بيلاروسيا".

وكشف حنفي، أن معظم السائحين القادمين من سويسرا معظمهم ألمان قادمين عن طريق سويسرا، موضحًا أنه تحدث مع سائح ألماني، لأنه خلع الكمامة داخل البزار السياحي، مشيرًا إلى أنه وصف الاجراءات الاحترازية في مصر مشددة عن الاجراءات الموجودة في ألمانيا، وأنه أول مرة يجد في حياته أشخاص يطلبوا منه أن يضع الماسك على وجهه، وأنه رد على السائح قائلًا: "البس الماسك من فضلك"، مشددًا على ضرورة الانضباط واتباع الاجراءات الاحترازية في الفنادق والمطارات.