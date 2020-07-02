السبت.. البحر الأحمر تستقبل 5 رحلات من سويسرا وأوكرانيا وبيلاروسيا

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن وزيري الطيران والسياحة والآثار، أجريا زيارة منذ 10 أيام للمحافظة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بمطار الغردقة، أو عدد من الفنادق الحاصلة على التراخيص، موضحا أنه زار المطار أكثر من مرة بعد ذلك، مشيدا بالإجراءات المتخذة بالمطار.

وأضاف "حنفي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن كل الإجراءات تم تطبيقها بحزم، وفي نفس الوقت لا تستغرق وقتا مع الركاب، في حدود 25 دقيقة فقط، "كنت بتعمد أخد رأي الركاب في الإجراءات بصفة عامة، جميعهم أكدوا أن الإجراءات أعلى بكتير من اللي مطاراتهم بتطبقها".

وأوضح أن المحافظة، تستقبل بعد غد 5 طائرات، منها 3 من أوكرانيا، و1 من سويسرا، و1 من بيلاروسيا، لافتا إلى أن عدد الفنادق الحاصلة للتراخيص في ارتفاع، ووصلت لـ144 فندق: "لو اللجنة نزلت النهاردة كان زاد العدد لأكتر من 144".