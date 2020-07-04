تحرير 98 محضرا تموينيا بينهم تجار استولوا على كمامات بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، اليوم، الحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 98 محضرا تموينيا منهم 45 محضر لتجار تموينين قاموا بإثبات مبيعات وهمية للاستيلاء على الكمامات بنطاق المحمودية والنوبارية والرحمانية وكفر الدوار وإيتاي البارود والدلنجات وبدر.

كما تحرر 6 محاضر بمركز الرحمانية للمخابز منهم 5 محاضر نقص أوزان مختلفة من 12 جراما، وحتى 18 جراما ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بمركز ومدينة كفر الدوار تم تحرير 28 محضر مخابز عبارة عن 16 محضر خبز ناقص الوزن، و8 تقارير خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و4 تقارير مخابز غلق في مواعيد العمل بدون إذن.

وبمركز ومدينة الدلنجات، جرى تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ تجميع سكر تموينى عدد 60 شيكارة زنة 50 كجم بإجمالي 3 أطنان، و2 محضر لتجار تموينين للتوقف عن الصرف، و4 محاضر إثبات حالة للمخابز توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق من الجهات المختصة.