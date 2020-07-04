البابا يلتقي اليوم مع كهنة قطاعات الإسكندرية عبر "زووم"

يعقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، لقاءً عبر الفيديو كونفرانس على شبكة الإنترنت، عبر تطبيق "زووم"، مع كهنة كنائس قطاعات الإسكندرية، لمتابعة الخدمة في كنائس الإسكندرية.

وكان البابا، اجتمع الأسبوع الماضي مع كهنة قطاع المنتزه بمشاركة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس القطاع.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا ألقى كلمة على الكهنة دار موضوعها عن "الرجاء" وأجاب على أسئلة المشاركين.

يذكر أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قررت السبت الماضي، تفويض الأساقفة في فتح الكنائس أو استمرار غلقها حسب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في كل محافظة.

وتعد كنائس القاهرة والإسكندرية "إيبارشية البابا" والذي قرر الأخير بناءا على زيادة الإصابة بفيروس كورونا في المحافظتين استمرار غلق الكنائس بهما حتى منتصف الشهر الجاري.