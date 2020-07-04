تدريب 235 عضو هيئة تدريس بجامعة جنوب الوادي لدعم الاجتماعات عن بعد

قال الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، إنه تم تدريب 235 على إدارة الاجتماعات عن بعد باستخدام تطبيق ويبكس.

شارك في التدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الجامعة المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة مركز التدريب بالجامعة التي تستهدف رفع المهارات التكنولوجية لمنسوبي الجامعة لمواكبة المستجدات الحالية.

وأضاف الدكتور رئيس الجامعة، أن مثل هذه الأنشطة تتوافق مع توجه الجامعة للتحول الرقمي في جميع أنظمتها وما شهدته الجامعة من تطوير في نظمها الرقمية، وظهر ذلك واضحاً من خلال إطلاق منصة إلكترونية للتعليم غير المتزامن عن بعد وإدارة رفع وتصحيح بحوث الطلاب بصورة إلكترونية من خلال المنصة.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة، أنه تم إرسال خطابات لإدارات الكليات لحث منسوبيها على المشاركة في المبادرة، كما يتم التوجيه باستمرار مثل هذه المبادرات بهدف رفع كفاءة منسوبي الجامعة في الاستخدامات التكنولوجية ما ينعكس على تحسين وسرعة الأداء وتوفير الجهد والمال.

وأوضح الدكتور شعبان حرب مدير التدريب بالجامعة، أن نسبة المشاركة من الكليات المختلفة كانت مناسبة لما تم استهدافه من التدريب، وتتوافق مع خطة تدريب جميع منسوبي الجامعة علي استخدام برامج الاجتماعات الافتراضية بنهاية العام 2020م.

وصرح أنه قام بالتدريب كلاً من الدكتور شعبان رمضان حرب أستاذ ورئيس قسم الفيزياء ومدير التدريب بالجامعة والدكتور ياسر عبد الجليل الأستاذ ووكيل كلية الطب البيطري والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسن يونس الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.