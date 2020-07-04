بدء امتحان الدراسات العليا بـ"حقوق بنها"

بدأت امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة بنها، اليوم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات وعددهم 150 لجنة مقسمين على فترتين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة في تنظيم امتحانات الطلاب في ظل جائحة كورونا.

وأضاف الدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق، إن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم دخول الامتحان لدبلومات الدراسات العليا في الترم الثاني بلغ عددهم 2100 طالب مقسمين على فترتين وفق الجدول المعلن.

من جانبه، قال الدكتور عصام حسني وكيل الكلية للدراسات العليا إنه تم تقسيم الطلاب على 75 لجنة بواقع 14 طالبا لكل لجنة في كل فترة مراعاة للتباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.