جامعة بنها تستعد لامتحانات الفرق النهائية بإجراءات احترازية مشددة

أجرت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددًا من الجولات بكليات الجامعة، لمتابعة آخر الاستعدادات لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية.

وشملت الجولات كليات الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعي والعلوم والتمريض، حيث تابعت نائب رئيس الجامعة مع عمداء الكليات تجهيز قاعات وأماكن لجان الامتحانات والإدارات الطبية في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت "مصطفى"، رفع درجة الاستعدادات داخل قطاع خدمة المجتمع بكليات الجامعة وذلك مع قرب أعمال امتحانات، مشيرة إلى توفير أجهزة لرش وتعقيم المدرجات وقاعات الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب، فضلًا عن توزيع بوابات تعقيم ذاتي على الكليات والمدن الجامعية، وكواشف حرارية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحانات.

وأشارت نائب رئيس الجامعة، إلى توفير عدد كبير من الكمامات وتسليمها للكليات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من الكلور والمطهرات اللازمة لأعمال التعقيم.