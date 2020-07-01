بأماكن مخصصة لذوي الهمم من طلابها.. كليات جامعة بنها تبدأ امتحاناتها

وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، وترك مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب، وتعقيم وتطهير وتهوية اللجان، انطلقت اليوم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة بنها.

وحرص دكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على متابعة سير الامتحانات في 4 كليات، أدى طلاب الفرق النهائية بها اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي، وهي "التربية الرياضية والآداب والتربية والتجارة".

وشدد "السعيد"، خلال جولته على توفير المناخ النفسي الملائم، والرعاية الكاملة للطلاب والتطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية وطالب الطلاب بضرورة اتباع تلك الإجراءات التي تصب في مصلحتهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تركيب بوابات تعقيم إلكترونية بمداخل الكليات، وجرى الكشف على درجة حرارة الطلاب قبل الدخول إلى اللجان وتخصيص أماكن للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المواد المطهرة باللجان ودورات المياه وتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف اللازمة للتدخل الفوري في أي حالات طارئة.

وأشار دكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة، إلى توفير عدد كبير من الكمامات والمطهرات لتوزيعها على الطلاب قبل دخول اللجان، وإجراء أعمال التعقيم بالتنسيق مع فاتن خربوش ورفعت نان أمناء الجامعة لشئون خدمة المجتمع والشئون الإدارية ومديري الكليات.

من جانبها، أعلنت دكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع، رفع درجة الاستعدادات القصوى بكليات الجامعة، وتطهير وتعقيم المدرجات وقاعات الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب، وتوزيع 50 بوابة تعقيم ذاتي على الكليات والمدن الجامعية وأكثر من 50 كاشف حراري لقياس درجة الحرارة للطلاب.