استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في 49 موقعا ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، استئناف العمل بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والتي تستهدف السيدات والفتيات فوق 18 سنة، ويجري من خلالها الكشف المبكر عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وعلاج أورام الثدي.

وأضاف المحافظ، خلال تصريحات، أن المبادرة والتي انطلقت في السابع من شهر ديسمبر الماضي، استأنفت عملها اليوم، في 49 موقعا بالمراكز الطبية ووحدات صحة الأسرة والرعايات على مستوى المحافظة بواقع 10 مواقع بمركز ومدينة بني سويف و6 بمركز ومدينة الواسطى، و5 بناصر، و8 باهناسيا، و7 مواقع في ببا، و8 بالفشن، و5 بسمسطا.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاحتياطات الصحية، والتي تتضمن تطبيق سياسات مكافحة العدوى طبقا لبروتوكول الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، حيث سيتم فرز المرضى قبل دخول المنشأة اعتماداً على أعراض الحرارة والأعراض التنفسية والفرز البصري لارتداء الكمامات، مع الالتزام بالمسافات البينية.