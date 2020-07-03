توابع "كورونا": وفاة وكيلة تمريض "عزل بنها" وطبيب في الدقهلية.. وتعافى ٢٦ حالة فى بنى سويف

استمرت خسائر الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا تزامناً مع خروج المتعافين من المستشفيات إثر خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتسجيل إصابات جديدة، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى.

فى القليوبية، نعى مستشفى بنها التعليمى «سومية يوسف» وكيلة التمريض بالمستشفى بعد وفاتها بفيروس كورونا، وقالت إدارة المستشفى فى بيان لها إن الفقيدة كانت تعمل فى مهمة علاج المصابين بالفيروس حتى آخر لحظة، مشيرة إلى أنها وجدت فى العمل خلال الأسبوع الجارى، حيث عانت فى منتصف الأسبوع من تعب فى الصدر مع استمرارها فى أداء العمل، وبإجراء مسحة لها للاطمئنان عليها تبين إيجابية إصابتها بالفيروس وجرى عزلها منزلياً حتى وافتها المنية، وفى المقابل احتفل الفريق الطبى السابع بمستشفى قها المركزى بإنهائه مهمته بـ«التورتة»، معبرين عن سعادتهم بخدمة المرضى، والتقط أعضاء الفريق الطبى صور السيلفى قبيل إنهاء مهمتهم، فيما تسلم الفريق الطبى الثامن مهام العمل بالمستشفى بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامى مدير المستشفى ومدير الفريق الثامن، ليواصل تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس، وتسلم فريق العمل شهادات تقدير على حسن الأداء.

ونعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو النقابة العامة للأطباء بالدقهلية، الدكتور زكريا متولى، استشارى طب الأطفال، إثر وفاته متأثراً بإصابته بالفيروس، وقال «الزيات» إن الدكتور زكريا بالمعاش، وعقب إصابته بالفيروس جرى عزله فى مستشفى المنصورة الدولى، لتلقى العلاج إلا أنه توفى صباح أمس، فيما فضت مدينة شربين «سوق الجمعة» ومنعت وصول الباعة الجائلين إلى مكان انعقاد السوق الأسبوعى فى إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس. وفى بيان لها أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن تعافى ٢٦ حالة جديدة وخروجهم من مستشفى الفشن المركزى جنوب المحافظة ومستشفى الحميات عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، وشدد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، على مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهداً فى الدفع بجهود الدولة فى مجابهة تلك الأزمة.

كفر الشيخ تسجل 106 إصابات جديدة

وأعلن مصدر طبى بمديرية الشئون الصحية فى كفر الشيخ، تسجيل 106 حالات إصابة جديدة وجرى تحويل بعضهم لمستشفى العزل ببلطيم فى المحافظة، وهو المستشفى الأول الذى جرى تخصيصه من وزارة الصحة لعزل الحالات المصابة، وأضاف المصدر أنه يجرى توزيع العلاج على المخالطين منزلياً، كما يجرى متابعة توزيع الأدوية اللازمة طبقاً لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة على حالات العزل المنزلى ومتابعة المخالطين بصفة يومية مستمرة. وفى الأقصر صرحت إدارة مستشفى إسنا التخصصى بخروج ٢٧ متعافياً بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وأضافت أن المتماثلين للشفاء، من بينهم ٥ حالات تجاوزوا السبعين من عمرهم، خضعوا لتحاليل وفحوصات مرتين متتاليتين، بواسطة أجهزة الـ«pcr»، وثبت تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، رغم أن عدداً منهم كان يعانى من أمراض أخرى مزمنة، وبهذا العدد وصل إجمالى المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى ٨٤٦ متعافياً منذ بدء الجائحة.

تورتة وشهادات تقدير فى حفل إنهاء مهمة الفريق الطبى السابع بمستشفى "قها المركزى".

وقال مصدر بصحة دمياط إن مجمل الإصابات بالفيروس بلغ 916 إصابة بعد تسجيل 16 حالة أمس الأول، من بينهم حالتان من خارج المحافظة، وأضاف المصدر أن حالات الوفاة وصلت إلى 72 حالة، بينهم مصابون بأمراض مزمنة ومن بين الحالات التى توفيت مؤخراً شاب عمره 25 عاماً، مصاب باللوكيميا، وطفلة عمرها 13 عاماً، مصابة بالسرطان، وتوقع المصدر زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة نظراً لعدم التزام العديد من المواطنين بالإجراءات الوقائية كالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الطبية، مشيراً إلى أن توسيع دائرة الاشتباه كان سبباً فى رصد العديد من الإصابات حيث تعافى 540 شخصاً من الفيروس.

"المنوفية" تنفى وفاة مريض نتيجة توقف شبكة الأكسجين

ونفى الدكتور عبدالبارى العجيزى، مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية والمتحدث الرسمى للمديرية، ما تردد بشأن توقف شبكة الأكسجين فى مستشفى «سرس الليان العام»، ووفاة أحد الشباب المصابين بفيروس كورونا، إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو من داخل العناية المركزة لتوقف شبكة الأكسجين بالمستشفى، وقال «العجيزى» إن الشاب الذى توفى كان يعانى من فشل حاد فى التنفس منذ ثلاثة أيام وحاول الأطباء إنقاذه ولكن دون جدوى، مشدداً على أن الشاب كان على جهاز تنفس صناعى ولم تتوقف شبكة الأكسجين فى المستشفى ولو دقيقة، وأن الفيديو الذى يتم تداوله أكد أن إحدى الحالات فى العناية المركزة كانت نسبة الأكسجين لديها 97% وهو ما يتعارض مع فكرة انقطاع الأكسجين عن المستشفى، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى حررت محضراً ضد الشخص الذى قام بتصوير الفيديو داخل العناية المركزة نظراً لاقتحامه المستشفى المخصص لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتعريض حياته وحياة المخالطين له للخطر. وقرر الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، تأجيل تسلم استمارة الكشف الطبى للتلاميذ المتقدمين للصفوف الأولى بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية حتى بداية الدراسة، لمنع تزاحم أولياء الأمور والطلاب أمام الوحدات الصحية لعمل الكشف الطبى، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لتحديث ملفات الطلاب المقبولين بالصف الأول الثانوى، الإعدادى، الابتدائى للعام 2020، 2021 والاستعداد لفتح باب قبول الملفات والكشف الطبى على التلاميذ، وفى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على أمن وسلامة الطلاب وللصالح العام ولحسن سير العمل وانتظامه.