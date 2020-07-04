نشرة أخبار تركيا.. أوغلو ينتقد ظلم أردوغان.. وإصابات كورونا في تزايد

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، آخر أعداد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقًا لبيانات "كوجا" توفى 19 جراء الإصابة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" في تركيا الى 5 آلاف و186 حالة حتى الآن.

وأشار وزير الصحة إلى رصد 1172 حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الاصابات بكورونا في تركيا إلى 203 آلاف و456 إصابة حتى الآن.

القوات العراقية تعزز تواجدها لوقف تقدم الغزو التركي

أفادت وكالة الأنباء الأمريكية اسوشيتيد برس، أنه وفقًا لمسؤولين عراقيين، فقد قامت القوات العراقية بتعزيز قواتها على الحدود، حيث أنشأت موقعين إضافيين لحماية الحدود التي يبلغ طولها 245 كيلو مترًا من الهجمات التركية.

وكانت القوات التركية قد قامت بعمليتين عسكريتين في شمال العراق تحت مزاعم استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني، ما ترتب عليه زيادة العمليات العسكرية الجوية وإرسال الكوماندوز التركية الى المنطقة.

وقام الجيش التركي بإنشاء مالا يقل عن 12 موقعا استيطانيًا ضمن نطاق الحرب ضد حزب العمال الكردستاني داخل الحدود العراقية، وقتل 6 مدنيين عراقيين بنيران الهجمات الجوية للطائرات الحربية التركية.

وأفاد التقرير أن البؤر الاستيطانية للقوات التركية كانت حول مدينتي زاهو ودهوك على بعد 15 و 9 كيلومترات من الحدود.

من جانبها، قالت الإدارة الإقليمية الكردية المستقلة في شمال العراق، إنه لن يتم فتح خط اناببيب النفط كركوك - جيهان التابع لتركيا كمقاومة للعمليات التركية.

في غضون ذلك ، أفادت التقارير بأن طائرتين من طراز F-16 تابعتين لقيادة القوات الجوية التركية دمرت أهداف حزب العمال الكردستاني المكتشفة في منطقة أفاشين - باسيان في شمال العراق.

روسيا : لسنا مستعدون لمناقشة عودة الطيران مع تركيا

ترأس مساعد وزير النقل الروسي يوري تسفيتكوف اجتماع الوفد الروسي والوفد التركي، والذي عُقد برئاسة مساعد وزير النقل التركي سليم دورسون.

وجاء في الاجتماع أنه تم تقييم التعاون في مجال النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية والنقل البري، وقال "تسفيتكوف" في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع "قلنا أننا لسنا مستعدين لمناقشة هذه القضية".

وقال وزير النقل الروسي يفعيني ديتريه في تصريح سابق يوم الثللاثاء إن تركيا عرضت عودة الطيران بين البلدين اعتبارًا من 15 يوليو، ولكن من السابق لاوانه تحديد مواعيد رحلات دولية بين البلدين.

داوود أوغلو: أردوغان هو المسؤول عن الظلم والحظر والاضطهاد

خلال مؤتمر لحزبه في منطقة اسنيورت في اسطنبول، وجه أحمد داوود أوغلو انتقادات شديدة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال إن تركيا يتم ادارتها بمجموعة هي الأكثر جهلًا وقلة كفاءة في تاريخ تركيا.

وقال أحمد داود أوغلو فيما يخص إغلاق جامعة شهير (جامعة المدينة) بمرسوم رئاسي: "في 28 فبراير ، تم إغلاق جامعة أسسها أولئك الذين تم جرهم على الأرض، وأولئك الذين ذهبوا إلى السجن، والذين طُردوا من المدارس بسبب بلطجة رجب طيب أردوغان نفسه"، وتساءل "هل تعرفون لماذا يتصرفون بهذا العنف؟!".

وأجاب "لأن الرئيس أردوغان الذي وقع على هذا القرار القذر، ويحاول توصيل هذه الرسالة إلى المجتمع بأسره، وخاصة الجماعات الدينية المحافظة: إما ان تنحني لنا أو يتم تصفيتك"، مضيفًا "نحن نرد من هنا.. أننا لن نرضخ ولن ننحني بسبب ما فعلتموه مع جماعة فتح الله او في 28 فبراير".

وانتقد داوود اوغلو الحالة الاقتصادية السيئة التي تعيشها تركيا قائلًا "إن المسؤول عن الظلم والحرمان وانعدام العدالة والقمع والقهر والحظر والاضطهاد والادارة السيئة في تركيا هو أردوغان نفسه، لأنه هو من نسج بيئته بهذه البؤر الحاكمة التي وضعها في كل مكان".

تحذيرات من انتشار الأمراض المسرطنة بعد انفجار مصنع للألعاب النارية

وقع انفجار في مصنع للألعاب النارية في منطقة هندك بسقاريا، وبحسب التقديرات الأولى للانفجار، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 114 آخرون.

وقد قال الدكتور الب سيرمان تعليقًا على الانفجار "إن المصنع غير خاضع للرقابة، حيث انه يحدث انفجارات مستمرة دون محاسبة، كما انه لا ينبغي تخزين كل هذا الكم من المواد المتفجرة في الموقع الصناعي".

ووجه "سيرمان" تحذيرات مهمة حول لون ودخان المواد الكيميائية التي تسببت في الانفجار، وقال "قد تكون هناك حاجة لإخلاء المستوطنات القريبة.. يمكن أن يكون هناك معدل مرتفع من الغازات المسببة للسرطان في الهواء".

المخابرات البلجيكية: الإسلام التركي يمثل تهديدًا كبيرًا لبلادنا

أعلنت هيئة أمن الدولة البلجيكية، في تقريرها السنوي الأخير، والمنشور في 2 يوليو 2020 ، أن "التطرف الديني، لا سيما الإسلامية التركية والإخوان المسلمين" يشكل تهديدًا رئيسيًا لبلجيكا.

وترى هيئة أمن الدولة البلجيكية المؤسسة الإسلامية التركية التي أنشأها حزب أردوغان على أنها تهديد.

وبحسب التقرير، فإن حزب العدالة والتنمية يهدف إلى أسلمة المجتمع سياسيًا، وهو في هذه الخطة قريب من الناحية الأيديولوجية من جماعة الإخوان المسلمين.

ووجدت المؤسسة أن الاختلاف الأيديولوجي بين مؤسسة ديانت (الشئون الدينية)، التي تمثل الدولة التركية في بلجيكا، والحركات الدينية مثل الطوائف والطرق والرؤية الوطنية ، اختفى تدريجيًا.

وتشير المخابرات أيضًا إلى أن أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين ، المتقاربان، يواصلان التسلل إلى الأحزاب السياسية البلجيكية ، ويعملان لصالح المرشحين والأحزاب التي تدعو إلى الحجاب في الانتخابات الأخيرة.

رفض طلبات 96 ألف مواطن من العودة لعملهم تم طردهم على اثر احداث 15 يوليو

بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة كما زعم النظام التركي الحاكم في 15 يوليو 2016، تم طرد ما يقرب 133 ألف موظف من عملهم بموجب مرسوم قانوني تحت زريعة انتمائهم لمن قاموا بتدبير الانقلاب الفاشل، وقد تقدم 126 ألف مواطن ممن صدرت بحقهم قرارات الإقالة بطلبات العودة إلى أماكن عملهم.

وقد تم فحص طلبات 108 فقط ممن تقدمو وتم قبول 12 ألف و200 طلب فقط، وتم رفض 96 ألف طلب، إضافة إلى 12 ألف طلب لم يتم النظر إليها.

تركيا: مجلس الشعب موبوء بكورونا

بعد ظهور 4 حالات إصابة بـ"كوفيد 19" داخل مجلس الشعب التركي، ظهرت حالة أخرى من بينها لمصور جلسات المجلس الشعب.

وفقًا لخبر فيلي توبراك من جريدة "سوزجو"؛ في البرنامج الذي أعدته وزارة الصحة، تم تعريف مجلس الشعب التركي على أنها منطقة عالية المخاطر وموبوءة بكورونا.

ويظهر البرنامج كثافة وجود وباء كورونا في كل مكان بثلاثة معدلات "قليل" "متوسط" و"عال"، وقد ظهر المعدل الاخير "عالي المخاطر" داخل مجلس الشعب .

وخرجت نتائج كثيرة من 600 اختبار بـ"كوفيد 19" أجريت داخل مجلس الشعب التركي بإيجابية الحالات.