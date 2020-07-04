السيطرة على حريق شب بمحل وامتد لشقة سكنية بوسط الأقصر

نجحت قوات الحماية المدينة بوسط مدينة الأقصر، اليوم السبت، في السيطرة على حريق أتي على محتويات محل تجاري، دون مصابين أو خسائر في الأرواح، فتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء أيمن راضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق في محل تجاري بشارع متفرع من شارع كيلوبترا، وانتقلت على الفور سيارتا إطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمحلات والمنازل المجاورة، وتبين أن الحريق أسفر عن احتراق 2 تكييف في الشقة التي تعلو المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.