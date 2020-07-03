إزالة تعديات على أملاك الدولة بإسنا جنوب الأقصر

نفذت الأجهزة التنفيذية بقرية النمسا بمدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي بناء بالطوب الأبيض والأسمنت، على أراضي أملاك دولة بمساحة 926 متر مربع، وإزالة حالة بناء خشبي لسقف دور ثاني علوي أوقفت الأعمال به وتحرر محضر بالواقعة.

وشدد رئيس مركز ومدينة إسنا على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأكد رئيس المدينة، أن الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، وسيجري فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين.

وأعلنت محافظة الأقصر، نجاحها في إزالة 1084 مخالفة مباني وتعدى على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، منذ بدء تطبيق قرار الحظر في 25 مارس الماضي، في مختلف المدن والمراكز التابعة لمحافظة الأقصر.