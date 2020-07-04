الجزار وشعراوي يتفقدان توسعات محطة معالجة مياه رأس البر

تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وقيادات وزارة الإسكان؛ لتفقد مشروع توسعات محطة معالجة مياه رأس البر، بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، بمحافظة دمياط.

وقال الجزار إنه جرى تنفيذ مشروع محطة معالجة رأس البر بطاقة 50/75 ألف م3/يوم، معالجة ثنائية بنظام تهوية سطحية بيولوجية، بإجمالى مساحة 63 فداناً، بقرية السنانية، بمحافظة دمياط، لخدمة حوالى 700 ألف نسمة، ويتكون المشروع من مرحلتين، الأولى، بطاقة 50 ألف م3/يوم، على مساحة 48 فداناً لخدمة حوالى 500 ألف نسمة، والثانية (التوسعات) بطاقة 25 ألف م3/يوم، على مساحة 15 فداناً، لخدمة 200 ألف نسمة.

كما تجول وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، بمكونات المحطة، واستمعوا إلى شرح مفصل للمشروع من المهندس إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المنفذة للمحطة.

ووجه الجزار بوضع خطة لاستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بمحافظة دمياط، بخدمات الصرف الصحى، لتصبح أول محافظة تغطي كامل الريف بها بخدمات الصرف الصحي، حيث إن 60% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، وجارٍ توصيل الصرف الصحي لـ19% من السكان.

كما قدم المهندس محمد بدوي عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، شرحا عن جهود الشركة، وبالتعاون مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، في تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة لسكان المحافظة.