غلق 6 محلات تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بكفر الشيخ

أغلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر الشيخ، 6 محلات تجارية، وذلك لمخالفة أصحابها الاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، كما جرى التنبيه على أصحابها بعدم فتحها لمدة أسبوع وآخذ تعهد عليهم بعدم تكرار المخالفة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بغلق المحلات المخالفة للقانون بعاصمة المحافظة، لمدة أسبوع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المحلات، مشددا على عدم التهاون مع أصحاب المحلات المخالفة لقرار الغلق اليومي، وكذلك محلات الأغذية خاصة اللحوم التي لا تتخذ الإجراءات الصحية أثناء تعاملاتهم مع المواطنين.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال غلق المحال المخالفة بالعاصمة، وتشميعها لمدة أسبوع، مع أخذ تعهد وإقرار كتابي من أصحاب تلك المحلات بعدم تكرار هذه المخالفة، وفي حالة تكرار مخالفة قرار الغلق مرة ثانية سيتم غلق المحلات لمدة شهر، ثم يتم اتخاذ إجراء أكثر شدة بإلغاء النشاط نهائياً، في حالة عدم امتثال أصحاب تلك المحلات للقانون.

وأشار إلى أنه تم غلق 4 محلات لمدة أسبوع لمخالفتهم قرار الغلق اليومي، بجانب غلق محلين آخرين، لعدم اتخاذهم الإجراءات الصحية والاحترازية أثناء بيع اللحوم للمواطنين.

جاء ذلك بمشاركة الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بقسم أول كفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق بقيادة المقدم محمود الطيب، نائب رئيس شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات و الإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لحي شرق كفر الشيخ، وهيثم عطية، نائب رئيس المدينة لحي غرب كفر الشيخ، ومنصور عمر، وأحمد الجوهري، ومحمد صلاح، ومحمد رضا، نواب رئيس المدينة لشئون قرى مركز كفر الشيخ، وتواجد جميع رؤساء قرى مركز كفر الشيخ، أثناء تطبيق قرار الإغلاق اليومي.