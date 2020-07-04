صور.. رئيس جامعة حلوان يطمئن على إجراءات امتحانات التيرم الثاني

تفقد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقيادات الجامعة، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/202، لطلاب الفرق النهائية في أول أيامها.

وبدأت جولة "نجم"، من مداخل الجامعة الرئيسية بالحرم الجامعي بعين حلوان وحتى لجان الامتحانات، وذلك للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها بدءً من لحظة دخول الطلاب من بوابات الجامعة بطريقة آمنة لحمايتهم من التدافع والحرص على تحقيق مسافات التباعد والكشف عليهم بكواشف الحرارة وحتى وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات بالإضافة إلى تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير خلال فترات الامتحانات حفاظاً على الطلاب وسلامتهم.

وأوضح "نجم"، أنَّ الجامعة تسخر كل جهودها لتحقيق سبل الأمن والحماية وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا حرص الجامعة على تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمرة بدءً من بوابات الجامعة وصولا ً إلى مقرات اللجان مع تأكيد ارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمشرفين، فضلا عن توفير كمامات وقفازات طبية إضافية، وعدم السماح بالتجمعات، وتوفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع اللجان، مضيفا أن الجامعة تعمل منذ أكثر من أسبوعين بتضافر جهود الإدارات المختلفة من رعاية شباب والإدارة الطبية والأمن الجامعي من أجل أن يخرج مارثون الامتحانات بالشكل اللائق وفي أمان تام.

وتابع بأن الجامعة خصصت عدد 6 بوابات لدخول الطالبات و6 أخرى لدخول الطلاب على البوابة الرئيسية، وأربعة مداخل على البوابة الصغرى، بإجمالي 16 منفذا للدخول لتسهيل تدفق الطلاب دون ازدحام لمراعاة التباعد الاجتماعي مع قياس درجة حرارة الطلاب، فضلا عن تخصيص باص لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص أكياس لنقل الامتحانات والاحتفاظ بأوراق الإجابة لمدة 48 ساعة، وعمل مسافات زمنية بين كل امتحان والآخر، وأداء الامتحانات بعيدا عن أيام امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن اللوحات الإرشادية والتوعوية، ومراعاة توقيتات وصول عربات المترو للتحكم في كثافة وصول الطلاب لعدم التزاحم.

وحرص رئيس جامعة حلوان خلال جولته على تفقد بوابات الجامعة ومبنى الامتحانات وعدد من اللجان وغرف العزل، ودورات المياه للتأكد من تطبيق إجراءات التعقيم والوقاية، وكذلك توافر عدد كاف من سيارات الإسعاف لمواجهة أي مستجدات أو حالات طارئة، مع التأكيد على تواجد أطباء بلجان الامتحانات لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

واطمأن رئيس الجامعة من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أية شكاوى ذات صلة، مشيدا بالتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية، قائلا: "ابنائي وبناتى انتم أمانة فى عنقى وواجبي أن اُؤمن لكم سلامتكم ومناخاً صالحا لاداء امتحاناتكم فى هدوء واستقرار".