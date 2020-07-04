صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات كليتي الصيدلة والتمريض

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي الحالي في كليتي الصيدلة والتمريض برفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، حالة اللجان والطلاب والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية بالكامل التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد واطمئن على التطبيق الحازم للتباعد الآمن للمسافات المقررة بين الطلاب في اللجان والتي لا تقل عن متر ونصف وارتداء الطالب الكمامة، بالإضافة إلى التهوية والتعقيم وتجهيز الأماكن المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيع اللجان على المدرجات والقاعات.

وخلال الجولة، اطلع رئيس الجامعة على توفير الرعاية الكاملة للطلاب بما يضمن توفير جميع وسائل الراحة وانتظام سير الامتحانات وتهيئة المُناخ النفسي المناسب، كما تحدث مع الطلاب حول الورقة الامتحانية وحثّهم على التركيز والاجتهاد، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشاد دسوقي، بالتزام الجميع بتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية المشددة التى التى أقرها مجلس الجامعة كما أشاد بجهود المسؤولين في الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة وسير الامتحانات بهدوء، موضحة أن إدارة الجامعة اتخذت الاحتياطات الطبية اللازمة كافة للتأكد من سلامة الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعى وحتى الإنتهاء من أداء الإمتحان من إجراء الكشف الحراري وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الإمتحان وكذلك توفير لجنة طبية في كل لجنة إمتحان للمتابعة والمساعدة الفورية والتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازية الصحية .

وأكد رئيس الجامعة، أن الامتحانات تسير بانتظام وفق الضوابط التي أقرها مجلس الجامعة مشدداً على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم.