الأوقاف تمنع إقامة أية موالد أو احتفالات بالمساجد ومحيطها

أعلنت وزارة الأوقاف، منع إقامة أية موالد أو احتفالات أو ما يشابهها من تجمعات في المساجد ومحيطها نظرا لظروف انتشار فيروس كورورنا.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه حفاظا على الجميع من منطلق تحقيق مقاصد الشرع الحنيف في الحفاظ على النفس، ولحين انتهاء مشكلة انتشار هذا الفيروس، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف عدم السماح بإقامة أية موالد أو خلافه، أو احتفالات أو نحوها في المساجد أو في محيطها، وفي حالة محاولة إقامة أي مولد بالمخالفة سيتم غلق المسجد كلية وإحالة أي مقصر في واجبه الوظيفي إلى التحقيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف بيان الأوقاف، أنه على جميع المديريات والقائمين على شئون المساجد عدم السماح بذلك نهائيا لحين انتهاء فيروس كورونا نهائيا بإذن الله تعالى.