"الأوقاف": طاعة الله في العبادة لا تطلب الاحتيال وأذى الآخريين

قالت وزارة الأوقاف، إن أذان النوازل سيرفع ظهر اليوم الجمعة، مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر.

وأشارت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، إلى أن طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأي طريق على المخالفة.

وأضافت أنه "في الوقت الذي تحرص فيه الأوقاف على عمارة بيوت الله عز وجل، فإنها تحرص أيضا على صحة المواطنين جميعا من منطلق الحفاظ على النفس البشرية".

وأشادت بوعي المواطنين والتزامهم بالضوابط والإجراءات الوقائية، مؤكدة أن سياسة الفتح التدريجي لشؤون الحياة بصفة عامة وفتح المساجد بصفة خاصة تجربة لا تزال موضع التقييم.