"الأوقاف" تحذر أئمتها من فتح المساجد لصلاة الجمعة اليوم

طالبت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها، بضرورة الالتزام بالتوجيهات وعدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر يوم الجمعة، عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به.

وحذرت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي بشدة من مخالفة هذه التعليمات، كما دعت جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة

وأشارت الوزارة إلى أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.