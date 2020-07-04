كورونا يرواغ.. "الصحة العالمية": الفيروس يتحور والأرقام لا تكذب

المنظمة تدعو الدول للاستفاقة.. وروحاني: ظاهرة كورونا متعددة الأوجه.. والأزمة كانت أسوأ في البلدان المتقدمة

مايكل ريان لـ«الدول»: لا تتجاهلوا الأرقام.. و"الجارديان": كلما أسرع الفيروس في التحور صعب صنع لقاح

يبدو أن مرواغة فيروس «كورونا المستجد» ستطيل من أمد الأزمة التي يعيشها العالم أجمع يحارب خلالها انتشاره السريع، وفي وقت بدأ العالم التأقلم والتعايش من الأزمة خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريحات جديدة تؤكد أن الفيروس «يتحور».

وقالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن حوالي 30% من بيانات تسلسل الجينوم المأخوذة من عينات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 التي جمعتها منظمة الصحة العالمية تظهر علامات على حدوث طفرة، لكن لا يوجد دليل على أن تلك الطفرة تؤدي إلى مرض أشد خطورة.

وأضافت المسؤولة الكبيرة بمنظمة الصحة العالمية في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء، على هامش مؤتمر لجمعية الصحفيين التابعة للأمم المتحدة في جنيف: «أعتقد أن الأمر منتشر على نطاق واسع». ويأتي ذلك فيما حثّت منظمة الصحة العالمية الدول المتضررة من أزمة وباء «كوفيد-19» على «الاستفاقة» و«الانخراط في المعركة» على تفشيه لأن «الأرقام لا تكذب».

وقال المسؤول عن الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل ريان، خلال مؤتمر صحفي، إن «الوقت حان فعلا لأن تنظر الدول إلى الأرقام. أرجوكم، لا تتجاهلوا ما تقوله لكم الأرقام».وأضاف ريان أن «على الناس الاستفاقة.. الأرقام لا تكذب والوضع الميداني لا يكذب»، مشيرًا إلى أن «الأوان لا يفوت أبدا، في ظل وباء، للمسك بزمام الأمور»، وفقًا لما نقلته قناة «العربية» الإخبارية، وتابع: «تدرك منظمة الصحة العالمية تماما وجود أسباب وجيهة لدى الدول التي تريد إعادة اقتصاداتها للمسار الصحيح.. لكن لا يمكن تجاهل المشكل أيضا، إذ إنه لن يختفي بطريقة سحرية". وشدد أنه "علينا الانخراط في المعركة الآن. علينا إيقاف هذا الفيروس الآن».واعتبر ريان أن «الدول تواجه خيارات صعبة» لكن «يتعين عليها كسر سلاسل العدوى»، ويشمل ذلك إقرار تدابير حجر إن لم توجد بدائل، مضيفًا أنه ليس من الحكمة التكهن بموعد يصبح فيه لقاح كورونا جاهزًا للتوزيع على نطاق جماهيري، مضيفًا أنه في حين قد تظهر فعالية أحد اللقاحات بحلول نهاية العام، إلا أن السؤال هو متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة.

وفي وقت سابق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة تتوقع ظهور نتائج أولية في غضون أسبوعين من التجارب السريرية التي تجريها على الأدوية التي قد تكون فعالة في علاج مرضى «كوفيد-19».

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير سابق لها، إن جميع الفيروسات تتطور، ولا يعد «كورونا» المسبب لوباء «كوفيد– 19» استثناء. وتابعت الصحيفة بأن الطفرات تحدث عندما يتكاثر الفيروس داخل الخلايا، وتقع أخطاء في نسخ شفرته الجينية، فجينات الفيروس توجد في حمض نووي أحادي، وذلك على خلاف جينات البشر التي توجد في حمض نووي مزدوج. وأوضحت أن الطفرات تحدث للفيروسات بالصدفة طوال الوقت، ومعظمها يكون له تأثير ضئيل، وبعضها قد يعيق الفيروس، ولكن يمكن أن تمكّن بعض الطفرات الفيروس من أن يصبح أكثر انتشاراً وخطورة، عن طريق جعله أكثر كفاءة في إصابة الخلايا.

وأوضحت "الجارديان" أن معدل الطفرات يعتبر مهما، لأنه كلما أسرع الفيروس في التحور، صعب صنع لقاح مضاد له، مشيرة إلى أن الإنفلونزا الموسمية تتطور بسرعة كبيرة، ومن ثم فنحن بحاجة إلى لقاح مختلف كل عام. وفي السياق، وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، تفشي فيروس كورونا، بأنها ظاهرة متعددة الأوجه ولم تقتصر على الجانب الصحي والعلاجي، بل تعدت ذلك إلى الجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلاقات الدولية بحيث تداخلت العديد من القضايا في ظل انتشار هذا الفيروس.

وأضاف: "هذه الظروف كانت أكثر سوءا في البلدان المتقدمة بحيث أن النمو الاقتصادي في هذه البلدان بلغ 1.7% في عام 2019، أما في عام 2020 فإنه يتوقع أن ينخفض إلى 6.1% تحت المعدل"، بحسب وكالة "إرنا".