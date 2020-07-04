عاجل.. بدء الجلسة الثانية من اجتماع مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، إن الجلسة الثانية من مفاوضات سد النهضة الاثيوبي بدأت في الساعة الثانية ظهرا اليوم بتوقيت القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفراس.

أضاف أن الجلسات المقرر أن تستمر لمدة اسبوعين وسوف تناقش وضع اتفاقية فنية ملزمة لسنوات الملء وتراعي الجفاف والجفاف الممتد وتضع قواعد التشغيل، وهي النقاط الخلافية العالقة من الاجتماع الماضي، الذي دعت إليه السودان.

وتجري المفاوضات الحالية برعاية جنوب افريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب افريقيا وممثلى مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الأفريقي.

كانت المفاوضات بدأت، أمس، وتأتي في إطار إجتماع القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت برعاية الاتحاد الأفريقى يوم 26 يونيو بحضور رئيس الجمهورية وبرئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى من كينيا - مالي - الكونغو الديمقراطية، وبمشاركة عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.

واستعرضت مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وجرى الاتفاق على استكمال النقاشات، اليوم، بالآلية نفسها بحضور المراقبين والخبراء.