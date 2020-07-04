غدا.. تشييع جنازة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق في الشرقية

قال مصدر مقرب من أسرة الراحل مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إنه سيجري تشييع جنازة الأخير غدا عقب صلاة العصر بمسقط رأسه بقرية شبرا صورة التابعة لمركز ديرب نجم.

وكان عمرو السعيد نجل الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بالبرلمان، أعلن وفاة والده إثر إصابته بوعكة صحية.

وقال السعيد خلال منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد صدق الله العظيم.. توفي إلى رحمة الله الوالد الغالي توفي القيمة والقامة.. توفي الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

وكان عمرو أعلن في وقت سابق إصابة والده بوعكة صحية، مشيرا إلى أنه جرى تشخيص الحالة اشتباه كورونا في بادئ الأمر، إلا أنه بعد إجراء 4 فحوصات تبين سلبية التحاليل.

وقال "عمرو" في تغريدة سابقة، أمس: "أهالينا واحبابنا واصحابنا بعد التأكد ب ٤ مسحات كلها جاءت سلبيه خلو جسد الوالد من ڤيروس الكرونا و تفاؤلنا جميعا بقرار الأطباء إبقاءه في غرفة عادية خارج العزل، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشدة فجر الأمس لأسباب تتعلق بالقلب والجهاز الهضمي وهو الآن على أجهزه التنفس الصناعي، نسألكم الدعاء له بالشفاء فالأمر الآن بيد الله الذي نثق في قدرته ونطمع في رحمته وكرمه".